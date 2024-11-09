Тегеран, 9 ноября, 2024, 18:10 — ИА Регнум. Студентку Исламского университета Азад в Тегеране, которая разделась до нижнего белья в знак протеста против ношения хиджаба, поместили в психиатрическую больницу, сообщает Reuters.

IMAGO/Microseb/Starface/Global Look Press

После инцидента девушку по имени Аху Дарьяи задержали правоохранители. Официальный представитель правительства Фатемэ Мохаджерани заявила, что из полицейского участка её перевели в реабилитационный центр, но не уточнила, какое лечение ей назначили.

По словам Мохаджерани, студентка является «проблемным человеком», которому требуется лечение. Возвращаться в университет девушке нельзя, все дальнейшие решения могут быть приняты только после лечения, добавила она.

Представитель университета Амир Махджоб сообщил, что девушка находилась под сильным психологическим давлением и страдала психическим расстройством — это установили в полицейском участке.

По словам правозащитников, власти Ирана не раз объявляли женщин, несогласных с идеологией правительства, нестабильными с точки зрения психики. Были случаи принудительной госпитализации, отмечает издание IranWire.

Как сообщало ИА Регнум, инцидент со студенткой произошёл в Тегеране 2 ноября. Сотрудники службы безопасности Исламского университета сделали ей замечание за якобы неправильно надетый хиджаб. Тогда девушка разделась до белья и села на лестнице здания, после чего её задержали. Снимки со студенткой, сделанные очевидцами, попали в Сеть.

По словам других студентов, в ходе конфликта с девушкой сотрудники службы безопасности порвали на ней одежду, а при задержании её до крови ударили головой о что-то твёрдое.

Ранее масштабные протесты вспыхнули в Тегеране после гибели в сентябре 2022 года 22-летней Махсы Амини. Правоохранители объяснили её смерть сердечным приступом, но родные погибшей утверждали, что девушку смертельно избили сотрудники полиции нравов.

Дело Амини получило широкий общественный резонанс, в связи с протестами в ряде районов временно отключили интернет. В манифестациях участвовало несколько тысяч человек, около 200 погибли, включая сотрудников полиции. В декабре того же года полицию нравов упразднили.