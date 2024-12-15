Санкт-Петербург, 15 декабря, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Сборная России по хоккею выиграла Кубок Первого канала. В матче третьего тура 15 декабря российские игроки одержали победу над командой Казахстана.

Алексей Даничев / РИА Новости

Матч прошёл в Санкт-Петербурге и завершился со счётом 3:1. В составе российской сборной шайбы забросили нападающие Максим Соркин, Василий Глотов и Илья Сафонов. У Казахстана голом отметился форвард Андрей Буяльский.

Таким образом, сборная России набрала шесть очков в трёх матчах и заняла первое место на турнире.

Как передавало ИА Регнум, 14 декабря сборная России одержала победу над Белоруссией в матче второго тура Кубка Первого канала. Игра состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась в овертайме со счётом 4:3. Автором победной шайбы стал форвард Евгений Кузнецов.

12 декабря Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, согласно которому россияне считают хоккей главным национальным видом спорта. Второе место в «общем зачёте» разделили фигурное катание и футбол.