Москва, 12 декабря, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Россияне считают хоккей своим главным национальным видом спорта. Это следует из опубликованных 12 декабря результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

РИА Новости/Владимир Федоренко

Исследование проводилось 7 декабря путём телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке из полного списка действующих в РФ сотовых телефонных номеров, и в нём приняли участие 1600 совершеннолетних россиян. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Отмечается, что в ходе опроса 79% респондентов заявили, что в России есть свой национальный вид спорта.

«По большей части речь идёт о зимних олимпийских видах спорта, в первую очередь о хоккее (27%). Второе место в «общем зачёте» делят фигурное катание и футбол (по 9%). Лыжный спорт набирает 6%, гимнастика и самбо — по 5%, реже к национальным видам спорта россияне относят биатлон (3%), борьбу (3%) и русскую командную игру лапту (2%)», — говорится в результатах опроса на сайте ВЦИОМ.

При этом мужчины чаще считают национальными видами спорта хоккей (36% мужчин против 19% женщин) и самбо (8% мужчин против 2% женщин), а женщины — фигурное катание (14% против 3% мужчин), гимнастику (8% против 2%) и биатлон (4% против 2%).

Также принимавшие участие в опросе назвали хоккей главным национальным видом спорта из-за успехов сборной России и сурового российского климата. В фигурном катании респонденты отметили впечатляющие победы российских спортсменов на международных состязаниях, а в футболе — массовость и вовлечённость населения страны в этот вид спорта.

Как сообщало ИА Регнум, мэр Москвы Сергей Собянин 1 декабря заявил, что в российской столице свыше 145 тыс. детей и взрослых играют в хоккей. Градоначальник уточнил, что для этого в городе имеется 118 крытых всесезонных катков и свыше 1,3 тыс. сезонных, а также с 2011 года были построены 23 спорткомплекса с ледовыми катками.

Президент России Владимир Путин 4 октября наградил советского хоккеиста и тренера Бориса Михайлова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Специалист был удостоен этой награды за большой вклад в развитие физической культуры, популяризацию российского спорта и многолетнюю добросовестную работу.