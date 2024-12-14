Санкт-Петербург, 14 декабря, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Сборная России по хоккею переиграла в овертайме национальную команду Белоруссии в матче второго тура Кубка Первого канала, автором победной шайбы стал российский форвард Евгений Кузнецов.

Петр Ковалев/ТАСС

Игра состоялась на льду санкт-петербургской «СКА-Арены» и закончилась победой россиян в овертайме со счётом 4:3.

Основное время матча закончилось с ничейным счётом 3:3. В составе российской команды голами отличились Илья Сафонов (22-я минута), Григорий Кузьмин (23-я) и Богдан Конюшков (36-я, в большинстве), у Белоруссии голы на счету Андрея Стася (33-я), Вадима Мороза (33-я) и Егора Борикова (34-я).

Кузнецов забил свой победный для сборной России гол на 61-й минуте.

Российская национальная команда набрала четыре очка после двух матчей, у Белоруссии три очка. Далее идут сборная Казахстана и команда легионеров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которые проиграли в первом туре. Матч между ними состоится позднее 14 декабря и начнётся в 18:30 мск.

Турнир закончится 15 декабря, когда сборная России встретится с национальной командой Казахстана, а сборная Белоруссии — со сборной легионеров КХЛ.

Победителя Кубка Первого канала определяют по набранным очкам. За победу в основное время, овертайме и серии буллитов даётся два балла, за поражение в овертайме и по буллитам — один. В случае равного количества очков учитывается набранное количество баллов в матчах между командами, разница забитых и пропущенных шайб как в играх между этими командами, так и во всех, наибольшее количество побед в основное время и заброшенных шайб во всех играх.

С февраля 2022 года сборные России и Белоруссии решением Международной федерации хоккея (IIHF) отстранены от участия в международных соревнованиях.

Как сообщало ИА Регнум, 12 декабря из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) стало известно, что россияне считают хоккей главным своим национальным видом спорта. Второе место в «общем зачёте» таких видов спорта разделили фигурное катание и футбол.

Мэр Москвы Сергей Собянин 1 декабря заявил, что в российской столице свыше 145 тыс. детей и взрослых играют в хоккей. По его словам, для этого на территории Москвы есть 118 крытых всесезонных катков и свыше 1,3 тыс. сезонных, а также с 2011 года были построены 23 спорткомплекса с ледовыми катками.