Будапешт, 15 декабря, 2024, 14:49 — ИА Регнум. Мужская сборная России прошла в финал комбинированной эстафеты 4×100 м на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.

Максим Богодвид/РИА Новости

Спортсмены Дмитрий Жаворонков, Александр Жигалов, Андрей Минаков и Павел Самусенко на предварительных заплывах показали второй результат в 3 минуты 22,08 секунды. Их обошли лишь представители Польши (3.21,70).

Женская сборная России, состоящая из Елизаветы Агапитовой, Юлии Ефимовой, Арины Сурковой и Дарьи Трофимовой, вышла в финал комбинированной эстафеты 4×100 м с шестого места, показав в предварительных заплывах время 3 минуты 51,81 секунды. Лучший результат показали соперницы из США (3.48,56).

Финальные заплывы состоятся вечером 15 декабря.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря сборная России завоевала золото на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште, победив в смешанной комбинированной эстафете на дистанции 4×100 м. В составе команды в финале выступали Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Суркова и Трофимова.

Ранее российская команда в составе Лифинцева, Пригоды, Сурковой и Трофимовой победила в смешанной комбинированной эстафете 4 × 50 м.

13 декабря президент России Владимир Путин поздравил российских спортсменов с золотой медалью чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Будапеште. Отдельно он отметил Лифинцева. По словам главы государства, пловцы доказали, что российская школа плавания является одной из сильнейших в мире.