Грозный, 15 декабря, 2024, 10:08 — ИА Регнум. Жители Грозного в Чеченской Республике рассказали о звуках взрывов, прогремевших над городом. Об этом 15 декабря сообщил Telegram-канал Baza.

Dominique A. Pineiro/Global Look Press

«По словам очевидцев, взрывы произошли около 07:45 утра [совпадает с мск]. Перед взрывом местные жители слышали характерный звук беспилотника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что официальных данных по этому поводу пока нет. По предварительной информации, речь может идти об атаке дрона.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 15 декабря российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 15 украинских дронов. Уточнялось, что 13 беспилотников из этого числа были уничтожены над Чёрным морем и ещё по одному — над территориями Курской и Белгородской областей.

Вечером 14 декабря Минобороны РФ сообщило о пяти украинских БПЛА, которые сбили над тремя регионами и над акваторией Чёрного моря. Два дрона сбили над Курской областью и ещё по одному над Белгородской, Брянской областями и над Чёрным морем.