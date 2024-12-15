Донецк, 15 декабря, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Командование украинских формирований запретило своим подчинённым отступать из населённого пункта Великая Новосёлка на юге Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 15 декабря рассказали в силовых структурах.

Sergii Kharchenko/Global Look Press

«Данные разведки свидетельствуют об отказе вывода личного состава группировки противника в [Великой] Новосёлке», — привело слова представителя структур ТАСС.

Он отметил, что украинские бойцы на этом участке линии боевого соприкосновения предпочитают сдаваться в плен армии России.

Как сообщало ИА Регнум, 13 декабря председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов рассказал, что фронтовая авиация армии России уничтожила переправу украинских войск через реку Мокрые Ялы в северном направлении от населённого пункта Великая Новосёлка. По его словам, ВСУ использовали её для попыток контратак российских военных в Новом Комаре и Раздольном.

За день до этого группа украинских боевиков сдалась в плен военным группировки войск «Восток» армии России в районе Благодатного у Великой Новосёлки. Украинское командование отправило военных ВСУ в контратаку, однако те приняли решение сразу сдаться в плен.