Москва, 15 декабря, 2024, 19:51 — ИА Регнум. В Москве появились январские сугробы, высота снежного покрова местами достигла 26 см. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По словам синоптика, сугробы, высота которых укладывается в норму января, отмечены на шести метеостанциях региона. На базовой метеостанции ВДНХ высота сугробов составляет 19 см, на Балчуге — 16 см, в МГУ — 18 см, в Тушино — 26 см. В Подмосковье самые высокие сугробы зафиксировали в Волоколамске и Клину — 29 см, Дмитрове — 27 см.

Самые низкие были зафиксированы на юге и востоке Московской области. Ожидается, что в течение следующих суток снегопады продолжатся, что приведет к увеличению сугробов на 2–5 сантиметров.

Как передавало ИА Регнум 9 декабря, главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в канун Нового года в Москве подморозит до -10 градусов. По её словам, пока погоду определяют циклоны, редкий день будет обходиться без снега.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд 29 ноября заявил, что в декабре во всех регионах РФ ожидается температура воздуха около и выше климатической нормы. Синоптик уточнил, что это связано с ожидаемым частым вторжением Атлантики в азиатскую часть России, которое является редким явлением.