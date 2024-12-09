Москва, 9 декабря, 2024, 15:47 — ИА Регнум. В канун Нового года в Москве подморозит до минус 10 градусов. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«До конца месяца ожидается ещё три волны морозной погоды: на ближайшие выходные, 14–15 декабря, температура воздуха в тылу циклона понизится <…>. И в гости на празднование Нового года москвичи скорее всего пойдут по свежему, хрустящему на морозце снежку», — написала синоптик в своём Telegram-канале.

По её словам, пока погоду определяют циклоны, редкий день будет обходиться без снега.

Как сообщало ИА Регнум, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд 29 ноября заявил, что в декабре во всех регионах РФ ожидается температура воздуха около и выше климатической нормы. Синоптик уточнил, что это связано с ожидаемым частым вторжением Атлантики в азиатскую часть России, которое является редким явлением.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Москве в декабре ожидается температура воздуха на 1,5–2 градуса выше нормальных значений. По его словам, на стыке первой и второй декад первого зимнего месяца ожидается приход в столицу и Подмосковье очередного снежного циклона, что ознаменуется выпадением осадков и понизит температуру воздуха до 0…-3 градусов.