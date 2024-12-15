Николаев, Украина, 15 декабря, 2024, 11:15 — ИА Регнум. В ночь на 15 декабря один из инфраструктурных объектов в Николаеве получил повреждения. Об этом 15 декабря заявил мэр города Александр Сенкевич.

ДСНС України

«Есть повреждения на объекте инфраструктуры», — написал он в своём Telegram-канале.

Сенкевич не привёл каких-либо подробностей произошедшего. Ранее украинские СМИ заявили о прогремевших в Николаеве взрывах.

Минобороны РФ пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой киевским режимом территории. В оборонном ведомстве неоднократно указывали на то, что российские военные наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря в шести областях на контролируемой Киевом территории объявляли воздушную тревогу. Тревожные сирены прозвучали в Харьковской, Сумской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Николаевской областях.

На всей Украине 13 декабря объявили воздушную тревогу. Позднее в этот же день глава киевского режима Владимир Зеленский назвал нанесённый по Украине массированный удар одним из наиболее масштабных. После удара Киев запросил у пяти стран импорт электроэнергии объёмом более 13,4 тыс. МВт/час.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что эти удары стали в том числе ответом на атаку западным дальнобойным оружием по Таганрогу со стороны украинской армии. За два дня до этого российский город атаковали американскими дальнобойными ракетами ATACMS.