Киев, 14 декабря, 2024, 09:58 — ИА Регнум. В шести украинских областях объявлена воздушная тревога. Это 14 декабря следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Иван Шилов ИА Регнум

Согласно этой информации, тревожные сирены прозвучали в Харьковской области в 07:33 мск, а в 09:28 — в Сумской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях. При этом на территории Полтавской области воздушную тревогу объявили ещё вечером 13 декабря.

Минобороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой киевским режимом территории. В оборонном ведомстве неоднократно отмечали, что российские войска наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как сообщало ИА Регнум, 13 декабря на всей Украине объявляли воздушную тревогу. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в 08:21 мск она была объявлена в Ровенской, Хмельницкой и Волынской областях, а до этого — в остальных регионах. Украинские СМИ сообщали о взрывах в различных регионах.

Позднее в этот же день глава киевского режима Владимир Зеленский назвал этот массированный удар по Украине одним из наиболее масштабных. После этого Киев запросил у пяти стран импорт электроэнергии объёмом более 13,4 тыс. МВт*час.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что удары стали в том числе ответом на атаку западным дальнобойным оружием по Таганрогу со стороны украинской армии. За два дня до этого российский город был атакован американскими дальнобойными ракетами ATACMS.