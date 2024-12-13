Киев, 13 декабря, 2024, 08:54 — ИА Регнум. На всей контролируемой Киевом территории объявили воздушную тревогу. Это утром 13 декабря следует из данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА Регнум

Согласно этой информации, в 08:21 мск воздушная тревога была объявлена на территории Ровенской, Хмельницкой и Волынской областей. До этого тревожные сирены прозвучали в остальных контролируемых Киевом регионах.

Минобороны РФ пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой Киевом территории. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что армия России наносит удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 13 декабря украинские СМИ сообщили о взрывах в Печёрском районе Киева и в районе Вышгорода в Киевской области. На тот момент в регионе объявили воздушную тревогу.

Ранее в этот же день украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Буче на территории Киевской области. Каких-либо подробностей произошедшего не приводилось.

Мэр Киева Виталий Кличко и украинские СМИ 12 декабря сообщили о взрывах в столице Украины и в Киевской области. Отмечалось, что в центре Киева упали обломки беспилотника