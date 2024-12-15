На Украине власти начали процесс продажи активов страны западным фондам
Киев, 15 декабря, 2024, 07:29 — ИА Регнум. Правительство Украины активно помогает выкупить ключевые активы страны международным инвестиционным фондам. Об этом 14 декабря сообщило немецкое издание Junge Welt.
«Правительство Украины, по всей видимости, работает над тем, чтобы передать оставшиеся фрагменты экономики западным инвесторам», — отмечается в материале.
По данным немецкого издания, украинским сырьевым компаниям угрожает принудительная конфискация активов, что в итоге приведет к снижению их рыночной стоимости и созданию благоприятных условий для выкупа их западными фондами.
«В том, что фактическая конфискация пакетов акций приводит к резкому падению их стоимости и тем самым открывает потенциальным инвесторам перспективу для покупки по бросовым ценам, заключается очевидная издевка и цель этой акции», — поясняет автор материала.
Журналист также указывает на примечательный факт, что генеральным директором американской компании Veon, которая совместно с фондом Blackrock планирует поглотить компанию «Киевстар», является экс-министр обороны США Майк Помпео.
На подготовку к масштабному переделу собственности и передаче активов западным инвесторам по бросовым ценам обращало внимание в публикациях и украинское издание «Страна. ua». В 2022 году главой киевского режима Владимиром Зеленским подписан закон об ускоренной приватизации государственного имущества, а в июле 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль дал указание Фонду госимущества активизировать процессы малой и большой приватизации.
Как пояснил экс-спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков, закон о приватизации фактически разрешает продажу крупных промышленных предприятий, а это на фоне падения валютного курса равно распродаже страны.
Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил экс-депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес, западные корпорации занимаются тем, что фактически крадут земли на Украине.
Уоллес 1 августа, комментируя заявление главы киевского режима Зеленского о подготовке неких очередных соглашений с союзниками, заявил, что Зеленский продал земли на Украине крупным западным корпорациям, за что история не будет к нему благосклонна. По его словам, именно глава киевского режима привёл страну к разрушению и гибели сотен тысяч людей.
В октябре 2023 года обозреватель газеты Myśl Polska Конрад Ренкас в своей публикации отметил, что Запад предвидит потерю контроля над Украиной и может превратить её территорию в выжженную землю прежде, чем это произойдёт. По его словам, западные государства под прикрытием риторики об угрозе со стороны России и голоде хотят получить максимальную прибыль от Украины и варварски эксплуатируют её ресурсы, обрекая страну на опустынивание.
В 2022 году Служба внешней разведки России сообщала, что киевский режим по существу уже приступил к распродаже Украины, отдавая приоритет в этом «бизнес-проекте» Польше.