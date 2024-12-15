Киев, 15 декабря, 2024, 07:29 — ИА Регнум. Правительство Украины активно помогает выкупить ключевые активы страны международным инвестиционным фондам. Об этом 14 декабря сообщило немецкое издание Junge Welt.

Oleksii Kovalov / Globallookpress.com

«Правительство Украины, по всей видимости, работает над тем, чтобы передать оставшиеся фрагменты экономики западным инвесторам», — отмечается в материале.

По данным немецкого издания, украинским сырьевым компаниям угрожает принудительная конфискация активов, что в итоге приведет к снижению их рыночной стоимости и созданию благоприятных условий для выкупа их западными фондами.

«В том, что фактическая конфискация пакетов акций приводит к резкому падению их стоимости и тем самым открывает потенциальным инвесторам перспективу для покупки по бросовым ценам, заключается очевидная издевка и цель этой акции», — поясняет автор материала.

Журналист также указывает на примечательный факт, что генеральным директором американской компании Veon, которая совместно с фондом Blackrock планирует поглотить компанию «Киевстар», является экс-министр обороны США Майк Помпео.

На подготовку к масштабному переделу собственности и передаче активов западным инвесторам по бросовым ценам обращало внимание в публикациях и украинское издание «Страна. ua». В 2022 году главой киевского режима Владимиром Зеленским подписан закон об ускоренной приватизации государственного имущества, а в июле 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль дал указание Фонду госимущества активизировать процессы малой и большой приватизации.

Как пояснил экс-спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков, закон о приватизации фактически разрешает продажу крупных промышленных предприятий, а это на фоне падения валютного курса равно распродаже страны.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил экс-депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес, западные корпорации занимаются тем, что фактически крадут земли на Украине.

Уоллес 1 августа, комментируя заявление главы киевского режима Зеленского о подготовке неких очередных соглашений с союзниками, заявил, что Зеленский продал земли на Украине крупным западным корпорациям, за что история не будет к нему благосклонна. По его словам, именно глава киевского режима привёл страну к разрушению и гибели сотен тысяч людей.

В октябре 2023 года обозреватель газеты Myśl Polska Конрад Ренкас в своей публикации отметил, что Запад предвидит потерю контроля над Украиной и может превратить её территорию в выжженную землю прежде, чем это произойдёт. По его словам, западные государства под прикрытием риторики об угрозе со стороны России и голоде хотят получить максимальную прибыль от Украины и варварски эксплуатируют её ресурсы, обрекая страну на опустынивание.

В 2022 году Служба внешней разведки России сообщала, что киевский режим по существу уже приступил к распродаже Украины, отдавая приоритет в этом «бизнес-проекте» Польше.