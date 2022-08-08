Москва, 8 августа, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Киевский режим по существу уже приступили к распродаже Украины, отдавая приоритет в этом «бизнес-проекте» Польше, сообщается 8 августа на сайте Службы внешней разведки России.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Польша

«Польша продолжает «осваивать» Украину… Пресс-бюро СВР России сообщает, что поступающая в Службу информация свидетельствует о постепенной реализации Варшавой своих далеко идущих планов в отношении Украины», — сообщили в СВР.

Отмечается, что речь идет не только о возможности введения «польских миротворческих сил» в западные районы Украины, но и об установлении контроля над наиболее перспективными отраслями экономики соседнего государства.

«В первую очередь это касается сельскохозяйственного производства. Тактика здесь выбрана несложная, но весьма эффективная. Используя нынешнее непростое положение украинских сельхозпроизводителей, в том числе в плане хранения собранного урожая, польские компании организовали скупку их продукции по заниженным ценам, обрекая в ряде случаев украинские предприятия на банкротство», — уточнили в СВР.

Также сообщается, что после предполагается скупить их активы и земли по «бро­совым» ценам. Это можно проиллюстрировать, например, фактами приобретения ячменя нового урожая по $30 за тонну, что почти в пять раз дешевле реальной стоимости этого продукта.

Параллельно Польша инвестирует в создание транспортной инфраструктуры и другой логистики для беспрепятственного вывоза украинского продовольствия в Европу и на другие рынки, где цены значительно выше. При этом реализации устремлений Польши способствует созданная киевским режимом новая юридическая база. Речь идет о принятых Верховой радой закона об особых гарантиях для граждан Польши и закона о приватизации.

«Нынешние киевские власти по существу уже приступили к распродаже страны, отдавая приоритет в этом «бизнес-проекте» польским соседям», — заключили в Службе внешней разведки.

Как сообщало ИА REGNUM, Запад не планирует оставлять Украине её теперешние территории. Это видно из карты, которую опубликовал 27 июля зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.

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