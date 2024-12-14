Киев, 14 декабря, 2024, 09:46 — ИА Регнум. Осуждённый за государственную измену и сотрудничество со спецслужбами РФ украинский пограничник попросил передать его российской стороне в рамках обмена. Об этом 14 декабря сообщило издание «Украинская правда».

Павел Лисицын/РИА Новости

«Осуждённый за госизмену и сотрудничество с российскими спецслужбами 40-летний экс-начальник отдела пограничного отряда на Волыни Игорь Кадаев хочет, чтобы его в рамках обмена передали России», — отмечается в публикации.

Уточняется, что осуждённый передавал России данные об украинских формированиях, охраняющих границу с Белоруссией, включая информацию о локации укрепрайонов и ориентировочную численность войск. Мужчину задержали в июне в Волынской области.

Как сообщало ИА Регнум, 4 ноября волонтёр Марина Ашифина рассказала, что попавшие в плен украинские военные часто отказываются от обмена и предпочитают оставаться в России. По её словам, родственники пленных поддерживают своих родных в этом желании.

Сдавшийся в плен украинский боевик Яков Дорожеченко 23 октября заявил, что не хочет возвращаться на родину, и отказался от возможного обмена. Он отметил, что командование ВСУ не заботится о сохранении жизни своих подчинённых, считая их «расходным материалом».