Москва, 23 октября, 2024, 11:00 — ИА Регнум. Боец Вооружённых сил Украины Яков Дорожеченко, попавший в российский плен, рассказал, что не хочет возвращаться на родину, и отказался от возможного обмена.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Меня спрашивали, хочу ли я идти на обмен, я сказал ― нет», ― сообщил военнопленный, слова которого привело «РИА Новости».

Он добавил, что желает остаться в России и начать новую жизнь.

Довженко рассказал, что оказался на фронте после мобилизации из мест заключения, где отбывал наказание. По его словам, украинское командование не заботиться о сохранении жизни бойцов, для них это «расходный материал».

«Нас посылают туда, где есть щели, и чтобы эту щель заткнуть, они посылают таких, как мы. Выживем мы или нет, возьмут нас в плен или нет ― они на это не обращают внимания», ― добавил украинский пленный.

Как сообщало ИА Регнум, пленный боец ВСУ Владимир Грачёв рассказал, что после ранения два месяца ждал помощи от сослуживцев, укрываясь в блиндаже. Он был ранен 25 июля под Славянском. Группа получила приказ об отступлении, а Грачёва оставили. Проходившие мимо бойцы ВСУ не реагировали на его просьбы. Украинскому бойцу помогли четверо российских военнослужащих. Они доставили пленного на тыловые позиции, а позже его прооперировали в Луганске.

Представитель силового ведомства сообщил, что пленные украинские пехотинцы, которые воевали на харьковском направлении с натовским оружием, заявили, что не хотят отдавать жизни за главу киевского режима Владимира Зеленского и американские интересы.

Пленный из 58-й бригады ВСУ Владимир Собловой рассказал, что его командир сбежал с поля боя на донецком направлении, бросив подчинённых на убой. По словам пленного, он и его сослуживцы больше никому не верят: ни командирам, ни Зеленскому.