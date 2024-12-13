Херсон, 13 декабря, 2024, 18:20 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) 13 декабря нанесли удар по пассажирскому автобусу в Херсонской области, из-за чего один человек погиб, двое получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА Регнум

«В результате этого бесчеловечного удара погиб мужчина. Ещё двое пассажиров, среди которых учительница средней школы и мужчина, были ранены», — написал он в Telegram-канале.

Удар нанесли по автобусу, въезжавшему в Голую Пристань. ВСУ использовали для атаки два FPV-дрона. Сальдо подчеркнул, что такие злодеяния нельзя оправдать никакими целями.

Как передавало ИА Регнум, 6 декабря украинские военные дронами-камикадзе нанесли удар по пункту выдачи гуманитарной помощи в городе Алёшки Херсонской области. В результате погибли три мирных жителя, ещё трое получили ранения и были отправлены в реанимацию в очень тяжёлом состоянии.

26 ноября ВСУ обстреляли автобус с мирными жителями в Новой Каховке Херсонской области. Погибли четыре человека, семеро пострадали.

В тот же день украинские военные нанесли ещё один удар по Новой Каховке. Они атаковали сотрудников экстренных служб, приехавших на помощь пострадавшим при ударе по автобусу. При второй атаке никто не пострадал, но были повреждены два автомобиля.