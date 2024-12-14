Москва, 14 декабря, 2024, 06:09 — ИА Регнум. Мошенники разработали новую схему для получения у граждан их персональных данных с помощью сообщений о поступлении посылки. Об этом рассказала эксперт проекта Народного фронта «За права заёмщиков», куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова.

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«В последнее время мы стали получать сигналы о росте случаев обмана с использованием ссылок из поддельных сообщений от известных служб доставки. Якобы жертве приходит сообщение о поступлении посылки, информацию о которой можно узнать по ссылке», — приводит «РИА Новости» слова Храпуновой.

Полученная жертве ссылка ведёт на поддельный сайт одного известного сервиса доставки, который полностью копирует оригинал. После перехода поступает запрос на персональные данные и платёжные реквизиты.

«Получателей таких сообщений смущает запрос сервисом доставки данных банковской карты при получении посылки, которую они не ждут», — пояснила Храпунова.

Эксперт также напомнила, что переход по ссылкам от неизвестных пользователей опасен.

Как передавало ИА Регнум, в последние месяцы мошенники в России активно используют схему обмана, при которой создают виртуальные клоны банковских карт россиян с помощью шпионского программного обеспечения. Уточняется, что при этой схеме мошенничества злоумышленники звонят потенциальной жертве и представляются сотрудниками сотового оператора, заявляя о якобы необходимости продлить договор на обслуживание номера телефона, для чего убеждают установить мобильное приложение оператора.

Мошенники также могут пользоваться для этого другими легендами, к примеру, обновлением антивируса или приложения медицинских сервисов, хотя в действительности это шпионская программа, позволяющая удалённо управлять мобильным устройством. После установки жертвой приложения мошенники под предлогом подтверждения данных для продления договора просят сфотографировать банковскую карту или поднести её к смартфону, а затем ввести старый PIN-код, чтобы якобы сменить его на новый. При этом в действительности PIN-код не изменяется, а в этот момент шпионская программа активирует NFC на устройстве жертвы. В то же время другая программа на смартфоне мошенника используется для перехвата таких данных банковской карты, как ID, срок действия и т.п. Полученные данные привязываются к устройству злоумышленников. Такой виртуальный клон карты позволяет им снимать деньги в банкоматах и совершать бесконтактные платежи в магазинах с NFC-терминалами».

12 декабря стало известно, что мошенники создали новую схему обмана в Telegram, предлагая от лица крупных компаний заработать денег, оставляя лайки на товарах в онлайн-магазине. Пользователю в первый день действительно переводят немного денег за выполненную работу и предлагают «сотрудничать» дальше. В случае согласия жертвы, ей поступает задание выкупить некий товар в онлайн-магазине с обещанием вернуть деньги с процентами за присланный скриншот перевода суммы. После перевода им денег мошенники исчезают.