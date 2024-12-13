Москва, 13 декабря, 2024, 09:59 — ИА Регнум. В последние месяцы мошенники в России активно используют схему обмана, при которой создают виртуальные клоны банковских карт россиян с помощью шпионского программного обеспечения.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«ВТБ отметил самую активно распространяющуюся мошенническую схему в ноябре и декабре. Она комбинирует две стратегии: социальную инженерию и шпионские программы, чтобы украсть данные карты клиента, сделать её клон и расплачиваться в магазинах через терминалы с NFC», — привело сообщение пресс-службы «РИА Новости».

Уточняется, что при этой схеме мошенничества злоумышленники звонят потенциальной жертве и представляются сотрудниками сотового оператора, заявляя о якобы необходимости продлить договор на обслуживание номера телефона, для чего убеждают установить мобильное приложение оператора.

Мошенники также могут пользоваться для этого другими легендами, к примеру, обновлением антивируса или приложения медицинских сервисов, хотя в действительности это шпионская программа, позволяющая удалённо управлять мобильным устройством.

После установки жертвой приложения мошенники под предлогом подтверждения данных для продления договора просят сфотографировать банковскую карту или поднести её к смартфону, а затем ввести старый PIN-код, чтобы якобы сменить его на новый. При этом в действительности PIN-код не изменяется, а в этот момент шпионская программа активирует NFC на устройстве жертвы. В то же время другая программа на смартфоне мошенника используется для перехвата таких данных банковской карты, как ID, срок действия и т.п.

«Полученные данные привязываются к устройству злоумышленников. Такой виртуальный клон карты позволяет им снимать деньги в банкоматах и совершать бесконтактные платежи в магазинах с NFC-терминалами», — добавили в пресс-службе.

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