Москва, 13 декабря, 2024, 12:47 — ИА Регнум. Представители киевского режима публично озвучили свою позицию касательно российского предложения по обмену пленными. Об этом 13 декабря на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Мы передали наши конкретные предложения. ФСБ направило их посольству Венгрии в Москве. Вы слышали публичную реакцию киевского режима», — отметил спикер Кремля.

Песков также напомнил, что Россия продолжает поддерживать усилия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря после телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным Орбан заявил, что предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому установить режим прекращения огня на Рождество и провести обмен военнопленными с Россией, но тот отверг его инициативу.

Украинский политик публично же в хамской манере выразил надежду, что Орбан не станет звонить хотя бы бывшему президенту Сирии Башару Асаду.

На следующий день представитель Кремля сообщил, что венгерский премьер действительно предлагал российскому лидеру провести обмен пленными между с Украиной и объявить рождественское перемирие. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в тот же день передала посольству Венгрии предложение по обмену пленными с Украиной, подчеркнул Песков.