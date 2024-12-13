Белгород, 13 декабря, 2024, 07:32 — ИА Регнум. Боец самообороны погиб в результате ночной атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Белгородской области. Об этом 13 декабря сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Ночью во время атаки беспилотного летательного аппарата на Теребренское сельское поселение погиб боец самообороны. Хотел высказать искренние слова соболезнований родным и близким, друзьям, знакомым. Память о его подвиге всегда будет в наших сердцах», — отметил Гладков в размещённом видеосообщении.

Ранее ИА Регнум сообщало, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь 13 декабря уничтожили 13 украинских беспилотников. Пять беспилотников были перехвачены и сбиты над Курской областью, ещё четыре — над Белгородской, три — над Ростовской и один — над Липецкой областью.

по данным Минобороны РФ, вечером 12 декабря силы противовоздушной обороны (ПВО) ВС России перехватили десять украинских беспилотников в небе над Белгородской и Ростовской областями. Уточнялось, что шесть беспилотников перехвачены и уничтожены над Ростовской областью, ещё четыре — над Белгородской.