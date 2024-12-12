Москва, 12 декабря, 2024, 23:00 — ИА Регнум. Вечером 12 декабря силы противовоздушной обороны (ПВО) ВС России перехватили 10 украинских беспилотников в небе над Белгородской и Ростовской областями. Об этом проинформировали в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум

«В период с 21.00 до 22.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Уточняется, что шесть беспилотников перехвачены и уничтожены над Ростовской областью, ещё четыре — над Белгородской.

Как передавало ИА Регнум, перед этим временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской областиЮрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО сбили пять украинских беспилотников в районе Новошахтинска. Он уточнил, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

В ночь на 12 декабря силы ПВО российских войск перехватили и уничтожили 16 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в небе над несколькими регионами РФ. Уточнялось, что восемь дронов из этого числа сбили над Крымом, четыре — над Курской областью, три — над Северной Осетией. Кроме того, 12 декабря в Грозном в результате детонации украинских беспилотника четыре человека пострадали. Как отметил глава Чечни Рамзан Кадыров, также при этом получила повреждения кровля и выбило стёкла в здании специального полка полиции имени Героя России А. А. Кадырова.