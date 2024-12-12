Вена, 12 декабря, 2024, 19:48 — ИА Регнум. Украинцу отказали в выдаче гражданства Австрии из-за того, что он не стал петь государственный гимн страны. Об этом 12 декабря сообщила газета Kurier.

Global Look Press/Alfred Schauhuber/imageBROKER.com

«Украинец не получил австрийское гражданство из-за того, что он отказался исполнить государственный гимн на церемонии его вручения в управлении округа Баден», — говорится в статье.

Отмечается, что правительство земли Нижняя Австрия отозвало предоставление гражданства.

В материале подчёркивается, что администрация сослалась на статью закона о присвоении гражданства, согласно которой процедура вручения должна проходить «в торжественной обстановке» и сопровождаться исполнением гимна у флагов.

«Тот, кто не желает отождествлять себя с Австрией, лишь показывает этим, что он не намерен следовать основным принятым здесь принципам», — приводит издание слова представителя Австрийской партии свободы.

Как передавало ИА Регнум, 14 сентября депутат Верховной рады Николай Княжицкий заявил, что сотни тысяч украинских граждан, которые выехали за пределы страны, подали заявления о выходе из гражданства. По его словам, есть люди, которые давно проживали за пределами Украины, у них было по два паспорта и они просто отказались от украинского.