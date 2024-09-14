Львов, Украина, 14 сентября, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Сотни тысяч украинских граждан, которые выехали за пределы страны, подали заявления о выходе из гражданства. Об этом заявил депутат Верховной рады Николай Княжицкий в эфире украинского YouTubе-канала «Говорит большой Львов».

РИА Новости/Дмитрий Макеев

«У нас катастрофа… Лежат сотни тысяч заявлений об отказе от украинского гражданства», — рассказал он.

По его словам, есть люди, которые давно проживали за границами Украины. У них было по два паспорта, и они просто отказались от украинского.

Причиной таких действий, по мнению Княжицкого, стал отказ Киева предоставлять консульские услуги гражданам страны, находящимся за границей. Впоследствии этот отказ отменили — по мнению депутата, как раз из-за массовых отказов от гражданства.

Как сообщало ИА Регнум, согласно конституции Украины, в стране запрещены двойные гражданства. Законопроект о множественном гражданстве глава киевского режима Владимир Зеленский внёс в Верховную раду ещё в конце 2021 года, однако документ так и не был рассмотрен.

Украинские СМИ проинформировали, что украинцы, получившие российские паспорта, могут быть лишены гражданства в случае принятия законопроекта о множественном гражданстве, внесённого на рассмотрение в Верховную раду Украины.