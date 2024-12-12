Вашингтон, 12 декабря, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Возможность полномасштабного вооружённого столкновения США с Ираном нельзя исключать. Об этом 12 декабря заявил избранный американский президент Дональд Трамп в интервью журналу Time.

ИА Регнум

«Случиться может всё что угодно. Это очень нестабильная ситуация», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА Регнум, 11 декабря агентство Associated Press сообщило, что действующий президент США Джо Байден одобрил секретный меморандум о противостоянии с «четырьмя врагами» страны: Россией, Китаем, Ираном и КНДР. По данным издания, в документе рекомендуется улучшить межведомственное сотрудничество в американском правительстве, ускорить обмен информацией с союзниками о «противниках», уточнить подходы в использовании санкций и укрепить возможности по управлению несколькими кризисами одновременно.

16 ноября министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи объявил, что Тегеран планирует возобновить переговоры о возвращении к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) или так называемой ядерной сделке, из которой вышел Трамп в 2018 году.