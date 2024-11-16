Тегеран, 16 ноября, 2024, 23:55 — ИА Регнум. Иран намерен возобновить со странами Европы переговоры о возвращении к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) 2015 года или к так называемой ядерной сделке. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

ИА Регнум Иран, ядерная программа

«Сейчас на уровне европейских стран высказывается интерес в возобновлении переговоров. Мы, вероятно, уже скоро к ним приступим», — заявил министр 16 ноября в эфире гостелерадиокомпании республики.

Подробности возможного возобновления сделки Арагчи приводить не стал.

Так называемая ядерная сделка — это соглашение, согласно которому Тегеран отказывался от разработки ядерного оружия в обмен на снятие санкций. Оно было подписано 14 июля 2015 года в Вене Исламской Республикой Иран и группой стран в составе Великобритании, США, России, Франции, Китая и Германии. В 2018 году занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из соглашения и анонсировал дополнительные санкции в отношении Тегерана. В ответ в 2019 году Иран объявил о приостановлении выполнения двух пунктов сделки.

Как передавало ИА Регнум, 4 сентября депутат иранского парламента Ахмад Ардастани заявил, что его страна, по всей видимости, уже смогла получить ядерное оружие. Об этом, по его мнению, свидетельствует та уверенность, с которой вооружённые силы республики нанесли удар по Израилю.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам заседания Совета Безопасности Организации Объединённых Наций 15 апреля заявил, что факт накопления Ираном обогащённого урана не означает наличия у Тегерана ядерного оружия. По его словам, МАГАТЭ не обладает достоверной информацией и не может делать заявлений о создании Ираном ядерного оружия.