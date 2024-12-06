Нижний Новгород, 6 декабря, 2024, 09:26 — ИА Регнум. Пожар в производственно-складском здании в Нижнем Новгороде локализовали на 8,4 тыс. квадратных метров, сообщает 6 декабря пресс-центр МЧС России в Telegram-канале.

МЧС РФ

Работу специалистов осложняет высокая пожарная нагрузка, на складе находятся легковоспламеняющиеся материалы. В здании произошло обрушение на площади 3,4 тыс. «квадратов».

«Сотрудники МЧС России не допустили распространения огня», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в тушении пожара на Московском шоссе в Нижнем Новгороде участвуют больше 100 специалистов, привлечено 35 единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали.