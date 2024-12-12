Херсон, 12 декабря, 2024, 10:47 — ИА Регнум. Заселение нового города на Арабатской стрелке может начаться уже в 2025 году. Об этом 12 декабря заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Алексей Майшев/РИА Новости

Он отметил, что строительные работы на стрелке уже ведутся.

«Для того чтобы новый город и дома, которые в нём построятся, и туристические объекты, и отели, чтобы люди жили в современных условиях, прокладываются новые коммуникации инженерные, возводятся новые очистные сооружения, увеличивается новейшая возможность энергоснабжения», — процитировало его «РИА Новости».

По словам губернатора, все коммуникации в новом городе практически продолжены. Следующим этапом станет более массовое строительство жилья и инфраструктуры.

Сальдо также указал на высокий спрос, добавив, что уже в следующем году люди смогут проживать в новых квартирах.

Арабатская стрелка — песчаная коса протяженностью около 113 км и шириной до 8 км. Она отделяет залив Сиваш от Азовского моря.

Как сообщало ИА Регнум, в прошлом году Сальдо заявил о планах создать ещё один альтернативный коридор в Крым. Его построят на Арабатской стрелке. По его словам, власти Херсонской области намерены возвести современную автостраду. Он также сообщил о подготовке к запуску железнодорожного пассажирского сообщения в Крым через Запорожскую и Херсонскую области.