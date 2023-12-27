Херсон, 27 декабря, 2023, 15:46 — ИА Регнум. Власти Херсонской области по-прежнему планируют создать ещё один альтернативный коридор в Крым. Его построят на Арабатской стрелке. Об этом в интервью Херсонскому агентству новостей заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он напомнил, что в Крым сухопутным путём можно попасть через Херсонскую область.

«Вообще, мы планируем создать ещё один коридор с Крымом. Будем его строить на Арабатской стрелке, там планируется строительство современной автострады», ― уточнил глава региона.

Он также сообщил о подготовке к запуску железнодорожного пассажирского сообщения в Крым через Запорожскую и Херсонскую области.

«Железнодорожная сеть вся цела, она поддерживается в рабочем состоянии, готовится к запуску пассажирское сообщение в сторону Крыма через Запорожскую и Херсонскую области», — сказал Сальдо.

Он пояснил, что это будет сделано в любом случае, однако сейчас открытие движения сдерживают из соображений безопасности. Сальдо подчеркнул, что запуск движения уменьшит нагрузку на Крымский мост, а когда транспортные потоки разведут, сразу станет удобнее и быстрее путешествовать.

Как сообщало ИА Регнум, 6 ноября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что стартовало строительство железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым. Дорога в том числе пройдёт по территории Запорожской области. По его словам, это позволит обезопасить движение железнодорожного транспорта от обстрелов украинской армии, которой пока удаётся обстреливать железную дорогу, проходящую вдоль города Пологи в направлении Орехова, через Камыш-Зарю на Волноваху.

Балицкий уточнил, что железная дорога пройдёт от Акимовки до Ростова-на-Дону через Бердянск и Мариуполь.

В свою очередь глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что Крым поддерживает проект строительства новой железной дороги через ДНР, Херсонскую и Запорожскую области от Ростова-на-Дону на полуостров как альтернативу маршруту по Крымскому мосту.