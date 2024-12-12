Сеул, 12 декабря, 2024, 11:03 — ИА Регнум. Парламент Южной Кореи принял законопроект о проведении специального расследования в отношении первой леди страны Ким Гон Хи по подозрению в махинациях с ценными бумагами. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщило информационное агентство News1.

YONHAP/EPA/ТАСС Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и первая леди Ким Кон Хи

Инициативу поддержали 195 из 283 присутствовавших депутатов, против высказались 85, двое воздержались.

Этот законопроект уже рассматривался 7 декабря, но не прошёл. За него тогда проголосовали 198 парламентариев, против — 102.

Южнокорейский оппозиционный блок подозревает Ким Гон Хи в участии в махинациях с акциями, а также во вмешательстве в процедуру выдвижения кандидатов в члены Национального собрания.

Как сообщало ИА Регнум, Демократическая партия Южной Кореи уже давно обвиняла первую леди в том, что она являлась одной из ключевых фигур в мошеннической схеме с акциями. Глава политической силы Пак Хон Гын в феврале прошлого года выступил в парламенте с резкой критикой судебного решения по делу компании Deutsch Motors, являвшейся дилером BMW в Южной Корее, руководство которой вступило в сговор с влиятельными игроками фондового рынка с целью манипулирования ценами на свои акции.

Глава Deutsch Motors Квон О Су за финансовые махинации приговорили к условному сроку, но суд при этом, сославшись на истечение срока давности, снял с него и других фигурантов дела обвинения в манипулировании акциями. Таким образом, считает лидер оппозиции, суд умышленно вывел из-под удара первую леди страны. Он пообещал провести специальное прокурорское расследование.

4 декабря парламент Южной Кореи внёс на рассмотрение вопрос об объявлении импичмента Юн Сок Ёлю за его решение ввести военное положение. Для отстранения президента от власти необходимо 200 голосов парламентариев. Предложение об объявлении импичмента поддержал 191 депутат от оппозиции.