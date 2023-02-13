Сеул, 13 февраля, 2023, 08:58 — ИА Регнум. Лидер основной оппозиционной партии Южной Кореи пообещал провести независимое расследование утверждений о том, что супруга президента страны Юн Сок Ёля была причастна к махинациям с акциями, сообщает 13 февраля информационное агентство «Рёнхап».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

Глава Демократической партии Пак Хон Гын выступил в парламенте с резкой критикой недавно вынесенного судебного решения по делу компании Deutsch Motors. Компания являлась дилером BMW в Южной Корее, и её руководство вступило в сговор с влиятельными игроками фондового рынка с целью манипулирования ценами на свои акции.

Глава Deutsch Motors Квон О Су был приговорён за свои финансовые махинации к условному сроку, но суд при этом, сославшись на истечение срока давности, снял с него и других фигурантов дела обвинения в манипулировании акциями, совершенном до октября 2011 года.

Таким образом, считает лидер оппозиции, суд умышленно вывел из-под удара первую леди страны Ким Гон Хи. Демократическая партия уже давно обвиняет её в том, что она являлась одной из ключевых фигур в этой мошеннической схеме.

«Прокуратура, суд и администрация президента сформировали трио в попытке спасти Ким Гон Хи. Мы должны исправить развалившееся судебное правосудие… Единственный оставшийся путь — это специальное прокурорское расследование», — сказал Пак Хон Гын.

Напомним, что ранее в коррупционный скандал оказалась замешана мать Ким Гон Хи, теща президента Юн Сок Ёля.