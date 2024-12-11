Вашингтон, 11 декабря, 2024, 23:32 — ИА Регнум. Журнал Time 12 декабря намерен объявить избранного президента США Дональда Трампа «Человеком года». Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Global Look Press/Henri Szwarc/Keystone Press Agency

По данным издания, Трамп в связи с объявлением себя «Человеком году» примет участие в открытии Нью-Йоркской фондовой биржи и ударит в колокол, дав старт началу торгов.

Как передавало ИА Регнум, журнал Time опубликовал топ-10 кандидатов на звание «Человек года» в 2024 году. Помимо Трампа, в список вошли экс-кандидат на пост президента США от демократов Камала Харрис, миллиардер Илон Маск, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, британская принцесса Кейт Миддлтон, глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл.

Комментируя топ-10, Маск признался, что не хочет становиться «Человеком года».

Имя победителя и обладателя звания «Человек года» будет названо в четверг, 12 декабря.

В 2023 году Time признал американскую певицуТейлор Свифт «Человеком года». Авторы материала отметили, что достижения певицы так многочисленны, что пересказывать их неуместно. Певицу поставили в один ряд с такими звёздами как Элвис Пресли, Майкл Джексон и Мадонна.