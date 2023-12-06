Певица Тейлор Свифт признана человеком года по версии журнала Time
Вашингтон, 6 декабря, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Американский журнал Time признал «человеком года» певицу Тейлор Свифт.
Rolf Vennenbernd/dpa/ТАСС
Певица Тейлор Свифт
Как сообщалось ранее, в шорт-лист номинантов на звание «Человек года» входили также президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и ряд других лиц.
В последние годы американский журнал признавал «Человеком года» главу киевского режима Владимира Зеленского (2022), предпринимателя Илона Маска (2021), президента и вице-президента США Джозефа Байдена и Камалу Харрис (2020), активистку Грету Тунберг (2019).
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