Вашингтон, 6 декабря, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Американский журнал Time признал «человеком года» певицу Тейлор Свифт.

Rolf Vennenbernd/dpa/ТАСС Певица Тейлор Свифт

Как сообщалось ранее, в шорт-лист номинантов на звание «Человек года» входили также президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и ряд других лиц.

В последние годы американский журнал признавал «Человеком года» главу киевского режима Владимира Зеленского (2022), предпринимателя Илона Маска (2021), президента и вице-президента США Джозефа Байдена и Камалу Харрис (2020), активистку Грету Тунберг (2019).

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