Махачкала, 10 декабря, 2024, 13:46 — ИА Регнум. В результате взрыва газа в одном из многоквартирных пятиэтажных домов в Махачкале пострадали два человека. Об этом 10 декабря сообщили в главке МЧС России по Республике Дагестан.

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Отмечается, что по телефону «112» поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома в Махачкале по адресу ул. Абубакарова дом 92А, после чего на место происшествия были отправлены сотрудники противопожарных служб.

«По прибытии пожарных расчётов установлено, что в результате хлопка пострадали два человека, направлены в ЦГБ города Махачкала», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В региональном главке МЧС уточнили, что в результате инцидента не произошло возгорания, из здания эвакуировали в общей сложности 40 человек.

Как сообщало ИА Регнум, утром 7 декабря в жилом трёхэтажном доме в Гааге (Нидерланды) прогремел взрыв и вспыхнул пожар. В результате инцидента пострадали четыре человека, которых доставили в медучреждение, ещё порядка 20 человек на тот момент оставались под завалами.

В здании бывшей мечети в селе Сабанды Акмолинской области Казахстана 17 ноября прогремел взрыв газа. В результате этого погибли три человека, включая ребёнка. Ещё 16 пострадавших были доставлены в городскую больницу Астаны.