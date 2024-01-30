Вашингтон, 31 января, 2024, 02:53 — ИА Регнум. Бывшего президента США Дональда Трампа в очередной раз выдвинули на соискание Нобелевской премии мира. В этом году политика номинировала член Палаты представителей Конгресса США Клодия Тенни, сообщил телеканал Fox News.

ProtoplasmaKid Нобелевская премия мира

По словам представительницы Республиканской партии от штата Нью-Йорк, Трампу следует присудить награду за помощь в подписании документов о нормализации отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном, получивших название «Авраамовы соглашения». Бывший лидер США приложил беспрецедентные усилия, которые до сих пор не получили соответствующего признания со стороны Нобелевского комитета, добавила Тенни.

Трампа до этого трижды выдвигали на Нобелевскую премию мира. Получить награду экс-президенту пока не удавалось.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года Нобелевской премии мира была удостоена находящаяся в тюрьме иранская правозащитница Наргес Мохаммади. На мероприятии номинантку представляли её дети Али и Киана Рахмани.

Премия мира, в отличие от Нобелевских премий, в соответствие с завещанием Нобеля присуждается и вручается не в Стокгольме, а в Осло. Решения о присуждении премии принимает комитет из пяти человек, назначаемых парламентом Норвегии.