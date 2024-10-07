Сингапур, 7 октября, 2024, 03:48 — ИА Регнум. Премьер-министр Сингапура Лоренс Вонг стал самым высокооплачиваемым мировым лидером, его годовая зарплата составляет почти $1,69 млн. Об этом написал журнал Forbes.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

В публикации уточняется, что по доходам он существенно опережает президента Швейцарии Виолу Амхерд, которая зарабатывает в год более $570 тыс.

Третью строчку в списке самых высокооплачиваемых мировых лидеров занял премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе (свыше $413 тыс.). За ним следует президент США Джо Байден ($400 тыс.).

Кроме того, в рейтинг включены канцлер Австрии Карл Нехаммер (более $317 тыс.), глава правительства Новой Зеландии Кристофер Лаксон (почти $312 тыс.), премьер-министр Канады Джастин Трюдо (свыше $301 тыс.), а также канцлер ФРГ Олаф Шольц (свыше $293 тыс.).

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года Bloomberg опубликовал позиции 25 богатейших семей, чьё совокупное состояние за 2023 год выросло на 43%, или на 1,5 трлн долларов. Рейтинг возглавила правящая династия шейхов и эмиров Объединённых Арабских Эмиратов Аль-Нахайян с состоянием в $305 млрд.

Второе место оказалось у семьи Уолтон, которой принадлежит крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной торговли Walmart. Состояние семьи оценивалось в $259,7 млрд. На третьей позиции находилась семья Эрме, владеющая французским домом моды Hermes по производству одежды класса люкс. Их состояние оценили в $150,9 млрд.