Москва, 3 ноября, 2024, 19:26 — ИА Регнум. С начала 2024 года Москва предоставила девелоперам и застройщикам свыше 250 га для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Об этом 3 ноября сообщил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Е. Самарина/Mos.ru

В рамках проектов на 80 земельных участков планируется построить ряд предприятий и иных объектов.

«В результате в столице возведут спорткомплексы, многофункциональные центры, школы, детские сады, транспортные и другие объекты общей площадью почти 2,5 млн кв. м», — процитировал Ефимова официальный портал мэра столицы.

Масштабный инвестиционный проект представляет собой особый статус, позволяющий получить земельные участки для возведения объектов в аренду без торгов на пять лет. В этот срок необходимо завершить строительство. Наибольшую популярность имеет мера поддержки, дающая возможность реализовывать промышленные проекты.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что с 2022 года землю выделяют по арендной ставке 1 руб в год. С начала 2024 года столица предоставила 23 участка общей площадью свыше 144 га для строительства новых предприятий.

По словам руководителя столичного Департамента городского имущества Максима Гамана, в рамках МаИП в столице появляются знаковые объекты. В текущем году 3,6 га земли предоставили для строительства Дворца спорта в районе Хорошёво-Мнёвники. В районе Косино-Ухтомский на участке площадью 4,4 га возведут комплекс из двух дата-центров общей мощностью 100 МВт. Проект создаст более 350 рабочих мест.

Около станции метро «Достоевская» на 0,44 га разместится общественно-деловой комплекс площадью 70 тыс. кв. м. В Раменках на участке площадью 0,46 га построят центр дополнительного образования для оказания комплексной помощи в обучении и социализации воспитанникам центров содействия семейному воспитанию и коррекционных школ.

Как сообщало ИА Регнум, 11 сентября мэр Москвы Сергей Собянин открыл первую очередь технопарка «ЗИЛ», второй этап проекта будет завершён в начале 2025 года. Реализация технопарка «ЗИЛ» стартовала в 2019 году, она осуществлялась за счёт привлечения средств инвесторов. В 2020 году данный технопарк получил статус инвестиционного приоритетного проекта Москвы.

В дальнейшем технопарк также появится на территории промышленной зоны Коптево после окончания её реорганизации. Данный объект будет размещён на площади более 23 тыс. кв. метров. Также на месте производственно-коммунальных объектов возведут жилой комплекс с детским садом на 150 мест.