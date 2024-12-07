Глава «Роснефти»: брекзит синхронизирован с США для ослабления Европы
Доха, 7 декабря, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Брекзит был синхронизирован с действиями США по ослаблению экономики Евросоюза. Об этом заявил главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин в ходе доклада в рамках Дохийского форума.
По словам главы «Роснефти», мыслящие политики понимают, что выход Великобритании из состава Евросоюза был необходим для того, чтобы США ослабили экономику Евросоюза.
«Как в библейской истории, хочется задать вопрос: «Когда Ной построил свой ковчег?». Ответ простой: «До потопа». Именно так поступила Великобритания, которая своевременно отгребла в сторону от уходящей под воду Европы»,— сказал Игорь Сечин.
На сегодняшний день Европа по-прежнему испытывает проблемы с экономикой из-за действий США. Игорь Сечин пояснил, что односторонне незаконное применение Западом санкций затронуло около 40% мировой ресурсной базы углеводородов.
«Мишенью этих санкций стали не только Иран, Венесуэла и Россия, а прежде всего Европа, которая лишилась стабильных и относительно дешевых поставок, а также растущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, которые сталкиваются с ограничением своих экономических потребностей», — заключил Игорь Сечин.