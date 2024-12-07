Доха, 7 декабря, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Брекзит был синхронизирован с действиями США по ослаблению экономики Евросоюза. Об этом заявил главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин в ходе доклада в рамках Дохийского форума.

Фото трансляции форума Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин выступил на Дохийском форуме

По словам главы «Роснефти», мыслящие политики понимают, что выход Великобритании из состава Евросоюза был необходим для того, чтобы США ослабили экономику Евросоюза.

«Как в библейской истории, хочется задать вопрос: «Когда Ной построил свой ковчег?». Ответ простой: «До потопа». Именно так поступила Великобритания, которая своевременно отгребла в сторону от уходящей под воду Европы»,— сказал Игорь Сечин.

На сегодняшний день Европа по-прежнему испытывает проблемы с экономикой из-за действий США. Игорь Сечин пояснил, что односторонне незаконное применение Западом санкций затронуло около 40% мировой ресурсной базы углеводородов.

«Мишенью этих санкций стали не только Иран, Венесуэла и Россия, а прежде всего Европа, которая лишилась стабильных и относительно дешевых поставок, а также растущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, которые сталкиваются с ограничением своих экономических потребностей», — заключил Игорь Сечин.