Доха, 7 декабря, 2024, 18:07 — ИА Регнум. Мировая система, построенная на абсолютном господстве США и их союзников, переживает стадию болезненной трансформации. Об этом в своем выступлении на Дохийском форуме заявил главный исполнительный директор НК «Роснефть» Игорь Сечин.

Фото трансляции форума Главный исполнительный директор НК «Роснефть» Игорь Сечин выступил на Дохийском форуме

Глава «Роснефти» призвал обратить внимание на то, что экономическая подоплека, которая сопровождает политические решения, зачастую является основной причиной их принятия. Он напомнил, что в историческом прошлом скрывать экономические мотивы войн вообще было не принято.

«Завоевания торговых путей и военной добычи, походы за рабами, золотом и пряностями, в конце концов все колониальные войны – это откровенное ограбление, которое продолжалось на протяжении сотен лет, правда и тогда прикрываемое религиозной или цивилизаторской миссией. Об этом хорошо знают ацтеки, майя и инки», - отметил Игорь Сечин.

По его словам, тотальное политическое, идеологическое прикрытие истинных интересов войны – это традиция, которая не просто сохранилась, но и со временем приобрела законченные и совершенные формы. «Напомню, что до сих пор в конституции США сохранилась 14-я поправка, запрещающая требование компенсации за освобождённых рабов, считавшихся имуществом владельца»,- сказал Игорь Сечин.

Игорь Сечин также напомнил, что Первая мировая война начиналась как война за передел колоний между старыми колонизаторами и новыми. Последовавшее ограбление побежденной Германии стало одной из причин, которые привели ко Второй мировой войне. Основным ее бенефициаром стали США, получившие колоссальные экономические преимущества перед разрушенной войной экономикой Европы.

«Эта система, построенная на абсолютном господстве США и их союзников, переживает болезненную трансформацию, которую мы сейчас и наблюдаем», - сказал Игорь Сечин.

Глава «Роснефти» заявил, что санкции уничтожают институт контрактных обязательств, саму правовую систему, а в итоге и сам глобальный рынок.

«С 1971 года Америка окончательно отказалась от золотого обеспечения доллара, превратив его в инструмент ничем не ограниченной эмиссии. Последующий развал Советского Союза, создание однополярной системы после устранения исторического оппонента в конечном итоге привело к подрыву самих основ демократии», - сказал Игорь Сечин.

Глава «Роснефти» отметил, что конкурентная среда разрушена созданием преференций и льгот. Эту среду заменили односторонние санкции США и их союзников.

«Санкции уничтожают незыблемый ранее институт контрактных обязательств, саму правовую систему, и, как следствие, социальную сферу, а в итоге и сам глобальный рынок», - сказал Игорь Сечин.

Глава «Роснефти» напомнил, что число американских санкций превысило 15 тысяч , плюс пять тысяч санкций, введенных их европейскими союзниками. При этом энергетика в силу своей востребованности стала инструментом особого внимания и давления.

«Передел мирового энергорынка в результате массированного применения санкций, уничтожения конкуренции, разрушения долгосрочных контрактов, цепочек поставок характеризуется сегодня волатильностью цен, рисками дефицита, ложными целями «зеленого» перехода», - отметил Игорь Сечин.