Доха, 7 декабря, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Если проанализировать программу избранного президента Трампа, элементы которой были представлены в ходе выборной кампании, становится очевидным, что она предполагает вполне адекватные меры для поддержки американской экономики. Такое мнение выразил главный исполнительный директор «Роснефть» Игорь Сечин в своем выступлении на Дохийском форуме.

Фото трансляции форума Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин выступил на Дохийском форуме

В частности, программа Трампа предполагает укрепление позиций доллара за счет снижения налогов и ставок, возврат рабочих мест в реальный сектор, защиту национальных производителей и внутреннего рынка.

«Ничего удивительного, что придется пострадать Канаде, Мексике, Китаю, Европе. Ведь Дональд Трамп — президент США, а не Мексики, Канады или Китая, к которым будут применены новые пошлины на фоне паралича Всемирной торговой организации», — сказал Игорь Сечин.

Глава «Роснефти» предположил, что в целях снижения стоимости топлива на американском рынке, скорее всего, будут отменены все ограничения на добычу, снижены налоги, сняты административные барьеры и перенаправлены инвестиции в реальный сектор от иллюзорной альтернативной энергетики.

Укрепление доллара необходимо для реструктуризации американского долга.

«По мнению известного американского аналитика Золтана Пожара, США, угрожая введением тотальных пошлин на весь импорт, могут попытаться навязать миру новую финансовую систему. Предполагается конвертацию всего американского госдолга в казначейские облигации с погашением через сто лет и процентной ставкой намного ниже сегодняшних параметров», — отметил Игорь Сечин.