Париж, 7 декабря, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп прибыл в Париж, где встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и примет участие в церемонии открытия собора Парижской Богоматери, отреставрированного после пожара. Об этом сообщило 7 декабря издание The Washington Times.

РИА Новости/Илья Питалев

Для Трампа поездка в Париж стала первой после победы на президентских выборах. Ранее, принимая приглашение, он похвалил Макрона за «замечательную работу» по восстановлению собора и добавил, что день открытия будет «особенным для всех».

После того как самолёт Трампа приземлился в парижском аэропорту Орли, более 20 агентов французских спецслужб помогали обеспечивать его безопасность. В частности, специальный полицейский фургон также обеспечивал защиту кортежа американского лидера от беспилотников.

Издание отмечает, что Макрон, у которого ранее сложились «неоднозначные отношения» с Трампом, старается наладить с ним контакт. В офисе французского лидера указали, что Трампа пригласили в Париж в качестве избранного президента «дружественной страны». Вместо действующего американского президента Джо Байдена, который также получил приглашение, в церемонии будет участвовать его супруга Джилл.

«Визит Трампа во Францию происходит в то время, когда Макрон и другие европейские лидеры пытаются завоевать расположение избранного президента и убедить его продолжать поддерживать Украину в её борьбе с Россией», — говорится в материале.

Указано также, что до церемонии в соборе у Трампа запланированы встречи с Макроном и британским принцем Уильямом. Неясно, встретятся ли в Париже Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский, которого отдельно примет Макрон.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 7 декабря в Париже торжественно откроют собор Нотр-Дам-де-Пари, который серьёзно пострадал в результате пожара в апреле 2019 года и был восстановлен. Запланировано участие в церемонии почти 40 иностранных лидеров.