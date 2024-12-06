Париж, 7 декабря, 2024, 02:00 — ИА Регнум. Торжественная церемония открытия собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари) состоится 7 декабря в присутствии 40 глав государств и правительств. Ожидается выступление президента Франции Эммануэля Макрона.

CrazyJN Нотр-Дам де Пари

Открытие Нотр-Дама обещали посетить избранный президент США Дональд Трамп и принц Уэльский Уильям. Среди приглашённых посетить мероприятие отказались действующий глава Белого дома Джо Байден и короли Испании и Великобритании Фелипе VI и Карл III. Плотный график не позволит участвовать в церемонии папе Римскому Франциску.

Ранее на открытии предполагалось присутствие около 50 глав государства.

Как сообщало ИА Регнум, в Париже в связи с открытием Нотр-Дама введут режим безопасности. Доступ на площадь будут иметь лишь немногочисленные гости. С 4 по 9 декабря власти ограничили проезд транспорта на остров Сите и набережные левого берега Сены. 7–8 декабря доступ также закроют для пешеходов. Кроме того, будут перекрыты девять мостов, соединяющих Сите с правым и левым берегом Сены.

В Нотр-Дам де Пари 15 апреля 2019 года случился пожар, который продолжался более 15 часов. В результате обрушились шпиль, часы и оригинальная кровля XII века. На реконструкцию собора было собрано более 840 млн евро.

В конце ноября 2024 года первыми посетителями собора после завершения восстановительных работ стали Эммануэль Макрон с супругой Брижит.