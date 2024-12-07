Дамаск, 7 декабря, 2024, 14:47 — ИА Регнум. Министерство обороны Сирии в субботу, 7 декабря, опровергло информацию о прорыве боевиков в город Эль-Карьятейн в провинции Хомс в центральной части республики.

Global Look Press/Anas Alkharboutli/dpa

Указанный населённый пункт расположен в 67 км от города Хомса, центра одноимённой провинции.

«Сообщения некоторых СМИ о том, что террористы вошли в Эль-Карьятейн к юго-востоку от Хомса, не соответствуют действительности», — сказано в сообщении минобороны Сирии.

Как передавало ИА Регнум, 27 ноября отряды боевиков в Сирии начали наступление на позиции правительственной армии в районе Алеппо. Террористы смогли захватить 13 населённых пунктов. Сирийская армия 29 ноября начала контрнаступление на боевиков в Алеппо и Идлибе.

6 декабря сирийское министерство обороны проинформировало, что правительственная армия укрепила свою линию обороны в провинции Хомс. В сообщении отмечалось, что информация о выводе армии из Хомса не соответствует действительности.

Обозреватель ИА Регнум Леонид Савин в своей статье ранее отметил, что за интересами исламистов, пытающихся свергнуть правительство президента Сирии Башара Асада, стоит Турция с её интересами уничтожения военно-политических структур курдов, а в более широком контексте речь идет о следовании стратегии неоосманизма и пантюркизма.