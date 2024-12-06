Хомс, Сирия, 6 декабря, 2024, 15:59 — ИА Регнум. Правительственная армия Сирии укрепила свою линию обороны в провинции Хомс в центральной части республики, сообщило 6 декабря сирийское министерство обороны.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Так ведомство отреагировало на появившиеся сведения о том, что войска якобы покинули регион.

«Публикуемая на ресурсах террористов информация о выводе армии из Хомса не соответствуют действительности», — отметило минобороны в заявлении в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря оборонное ведомство Сирии опровергло информацию о том, что вооружённые антиправительственные формирования прорвались в город Хама, административный центр одноимённой провинции. В минобороны подчеркнули, что ситуация на всей территории населённого пункта стабильна и безопасна.

Отряды боевиков в Сирии начали наступление на позиции правительственной армии в районе Алеппо 27 ноября. Террористы смогли захватить 13 населённых пунктов. Сирийская армия 29 ноября начала контрнаступление на боевиков в Алеппо и Идлибе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчёркивал, что наступление боевиков на позиции правительственных войск Сирии является посягательством на суверенитет этой страны. Он уточнял, что Россия выступает за восстановление конституционного порядка на сирийской территории.

1 декабря президент Сирии Башар Асад встретился в Дамаске с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Сирийский лидер подчеркнул, что власти республики продолжают борьбу с терроризмом на всей своей территории. Иранский министр, в свою очередь, подтвердил готовность Тегерана предоставить Дамаску различные виды поддержки для борьбы с боевиками.