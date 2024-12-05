ОАЭ, 5 декабря, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Буму на электромобили на Западе приходит конец, покупатели разочаровались в них. Об этом заявил главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин в ходе XVII Веронского Евразийского экономического форума.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

На сегодняшний день на дорогах всего мира насчитывается 1,5 млрд автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, а внедрение электромобилей составляет в среднем всего 3% от уровня, необходимого к 2050 году.

«Буму на электромобили на Западе приходит конец: из-за отсутствия спроса ведущие производители вынуждены продавать себе в убыток, а в США стоимость подержанного электромобиля менее чем за два года снизилась на 25%», — заявил Сечин.

Среди факторов падающего спроса на электромобили Игорь Сечин отметил то, что создание дополнительной генерации, сетей и зарядной инфраструктуры не синхронизируется с электрификацией автопарка. «И это уже превратилось в головную боль для владельцев электромобилей», — подчеркнул глава «Роснефти».

По словам Сечина, новые электромобили будут конкурировать за доступ к электроэнергии с центрами обработки данных, которым уже к 2030 году потребуется более одной тысячи тераватт часов электричества.

«Дополнительным значительным вызовом должен стать перевод на электричество грузового, воздушного и водного транспорта», — добавил Сечин. Он пояснил, что для достижения целей энергоперехода к 2050 году количество грузовых электромобилей должно будет вырасти более чем в 100 раз, до 40 с лишним миллионов. По его мнению, это «вряд ли реально».