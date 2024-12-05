ОАЭ, 5 декабря, 2024, 11:59 — ИА Регнум. Уровень выбросов при производстве электромобиля на 35–50% превышает выбросы при производстве автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Об этом заявил главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин в своём выступлении на XVII Веронском Евразийском экономическом форуме.

Максим Платонов/РИА Новости

«Принято считать, что электрификация транспорта может значительно затормозить изменение климата, поскольку на транспорт приходится более 20% всех выбросов углекислого газа, производимых мировой энергосистемой», — сказал Сечин. Он добавил, что при расчёте экономии выбросов следует учитывать в том числе и те из них, которые возникают при производстве автомобилей и их комплектующих.

«По оценкам экспертов, на сегодняшний день уровень выбросов при производстве электромобиля на 35–50% превышает выбросы при производстве автомобиля с двигателем внутреннего сгорания», — заявил глава «Роснефти». Основная разница в выбросах приходится на производство аккумуляторной батареи, а также стали и алюминия.

Для достижения углеродных целей Парижского соглашения необходимо сократить выбросы производственной цепочки электромобилей на 81% к 2032 году. По словам Игоря Сечина, это «просто исключено».

Глава «Роснефти» также обратил внимание, использование электромобилей в странах, энергосистемы которых в значительной степени зависят от ископаемого топлива, дает экономию выбросов только при очень высоком пробеге электромобиля.

Так, по оценке экспертов McKinsey, для некоторых моделей величина пробега должна составлять до 200 тыс. км для достижения уровня выбросов, сравнимого с авто с двигателем внутреннего сгорания. В странах с высокой угольной генерацией эта величина может превышать 250 тыс. км. «Производители новых модельных рядов должны это учитывать», — добавил Игорь Сечин.

Глава «Роснефти» заявил, что для достижения целей углеродной нейтральности к 2050 году потребуется увеличить мировой парк электромобилей более чем в 30 раз — с 30 миллионов до одного миллиарда.