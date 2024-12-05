Киев, 5 декабря, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Организаторы женской теннисной ассоциации WTA заставили сменить форму украинскую спортсменку Александру Олейникову из-за поддержки ВСУ. Об этом сообщает сама теннисистка в Instagram (запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Отмечается, что из-за того, что на игровую форму 23-летней спортсменки был нанесён адрес сайта по сбору средств на закупку дронов для украинских военных, её куратор в WTA попросил девушку сменить спортивный костюм. Теннисистка сообщает, что это произошло после матча с 19-летней россиянкой Алевтиной Ибрагимовой, выступавшей в нейтральном статусе.

«Никаких обоснованных причин для такого решения нет, так как наш проект не является политическим. Мы не поставляем оружие. Более того, мы не являемся благотворительной организацией, сайт является моей личной собственностью», — заявила Олейникова.

Как ранее передавало ИА Регнум, украинский легкоатлет Александр Литвиненко после поражения в соревнованиях на Паралимпийских играх в Париже оскорбил российского спортсмена Евгения Торсунова и российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе. Летвиненко назвал россиянина «недоразумением», а также поделился мнением о том, что никто из российских спортсменов не является «нейтральным», так как они все приедут домой и «будут поддерживать СВО, фотографироваться с героями и депутатами».

В июле на Олимпиаде Париже российский спортсмен Михаил Павлов, выступающий в гребле на каноэ, был лишен нейтрального статуса и права выступить на отборочных стартах за лайк в соцсетях под видеороликом с выступлением президента России.