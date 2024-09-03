Париж, 3 сентября, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Украинский легкоатлет Александр Литвиненко после поражения в соревнованиях на Паралимпийских играх в Париже оскорбил российского спортсмена Евгения Торсунова и российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе. Провокационные высказывания он позволил себе 3 сентября в интервью изданию «Общественное Спорт».

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«Мне немножко скребёт на душе, потому что я проиграл этому недоразумению. Поэтому я имею обиду не на кого-то, а на себя», — заявил легкоатлет.

По его словам, также никто из российских спортсменов не является «нейтральным», потому что они все приедут домой и «будут поддерживать СВО, фотографироваться с героями и депутатами».

Вероятность санкций со стороны Международного паралимпийского комитета ничтожно мала, отметил «Спорт Экспресс». Издание напомнило, что всем российским спортсменам запрещено говорить на тему специальной военной операции, однако украинские атлеты регулярно высказываются о ней и задевают российских спортсменов. Никаких дисциплинарных дел из-за этого не было открыто.

2 сентября на Паралимпийских играх в Париже состоялись состязания по прыжкам в длину среди мужчин в категории Т36 (спортсмены с нарушением координации). Победу в них с паралимпийским рекордом одержал атлет из России Евгений Торсунов, серебро завоевал бразилец Асер Матеус Алмейда, а бронзу — украинец Александр Литвиненко.

Как сообщало ИА Регнум, украинским спортсменам, которые принимали участие в Олимпийских играх в Париже, разрешили не приветствовать россиян и не жать им руки. Как сообщил глава Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт, Украина договорилась об этом с международными федерациями.

Российский гребец-каноист Алексей Коровашков заявил, что во время Олимпиады-2024 в Париже старался не пересекаться взглядами с атлетами с Украины. Он отметил, что представители двух стран очень старались не замечать друг друга на Олимпийских играх, чтобы не было конфликтов и провокаций.