Украина, 3 декабря, 2024, 10:54 — ИА Регнум. За последние сутки на подконтрольной Украине части Запорожской области произошло почти 500 взрывов. Об этом 3 декабря сообщил назначенный киевским режимом глава местной государственной администрации Иван Фёдоров.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он уточнил в Telegram-канале, что взрывы прогремели в 11 населённых пунктах. Их было не менее 496.

По словам Фёдорова, несколько объектов инфраструктуры получили повреждения. Какие именно объекты пострадали, чиновник не уточнил.

Минобороны России не сообщало о каких-либо ударах по объектам на территории Запорожской области, подконтрольной Киеву. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что российская армия наносит удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как передавало ИА Регнум, 24 ноября издание «Страна. ua» сообщило о взрывах в подконтрольном Украине Запорожье. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в подконтрольных ВСУ районах Запорожской области объявляли воздушную тревогу. Подробной информации о прогремевших в городе взрывах нет. Комментарии от местных властей о возможных повреждённых объектах не поступали.

Ночью 3 декабря воздушную тревогу объявили в восьми областях Украины. Сирены взвыли в Киевской области. Также об опасности с воздуха предупредили население Черниговской, Сумской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской и Одесской областей.

Позднее воздушную тревогу объявили в Киеве, Житомирской, Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой и Львовской областях.