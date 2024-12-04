Бухарест, 4 декабря, 2024, 21:56 — ИА Регнум. Независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску планирует прекратить военную помощь страны киевскому режиму. Об этом он заявил в интервью Reuters.

Кадр из видео

В беседе с журналистами претендент на пост главы государства уточнил, что приоритетами для него являются Румыния и её народ.

Политик напомнил, что НАТО позиционирует себя как оборонительное объединение, и подчеркнул, что военный блок должен придерживаться именно такой линии.

Кроме того, Джорджеску заявил, что у Румынии нет обязательств перед кем-либо. Претендент на пост главы государства также подчеркнул, что в его приоритеты не входит размещение на румынской территории американской системы противоракетной обороны или постоянной боевой группы НАТО.

Помимо этого, Джорджеску пообещал, что если его изберут, то он запретит экспорт украинского зерна через Румынию.

Как сообщало ИА Регнум, 24 ноября в Румынии прошёл первый тур президентских выборов. Джорджеску стал его победителем. Второй тур голосования назначен на 8 декабря.

25 ноября газета The Financial Times написала, что победа Джорджеску в первом туре выборов стала «политическим землетрясением». В статье говорилось, что никто не мог предсказать такого результата.

3 декабря Джорджеску заявил, что поддерживает курс избранного президента США Дональда Трампа, в том числе в отношении ситуации на Украине.